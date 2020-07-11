 

Тропический шторм «Фэй» обрушился на побережье штата Нью-Джерси

11.07.2020, 13:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа побережье американского штата Нью-Джерси обрушился тропический шторм «Фэй», сформировавшийся в Атлантическом океане, свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По информации американских синоптиков, скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 23,6 м/с. Тропический шторм находится в 15 км северо-восточнее города Атлантик-Сити и в 145 км южнее города Нью-Йорка. Шторм перемещается в северном направлении со скоростью 6,1 м/с, передает ТАСС.

Национальный центр по наблюдению за ураганами прогнозирует подтопления и мощные ливни на севере штата Делавэр, на востоке штата Пенсильвания, на юго-востоке штата Нью-Йорк и в Новой Англии. Штормовое предупреждение объявлено для жителей побережья штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.

Напомним, в апреле на юго-западе США зафиксировали сильнейшую засуху за 12 веков.



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