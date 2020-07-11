Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО

11.07.2020, 13:08, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО.

В интервью одному из обозревателей The Washington Post и телеканала Fox, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену президент США Дональд Трамп отметил, что благодаря его усилиям восемь стран НАТО выполняют обязательства, тратя на оборонные нужды не менее 2% ВВП, передает ТАСС.

«Но, кстати говоря, 2% – это слишком мало. <…> У меня были такие, кто почти ничего не платил, а теперь они платят. И они (другие страны НАТО) задали мне серьезный вопрос: «Вы бы вышли <…>?» И я ответил: «Я бы вышел». И если вы не даете такой ответ, [то] они не собираются платить», – отметил Трамп.

При этом он заверил, что не хочет выводить США из НАТО. «Нет, я не хочу выходить», – сообщил глава Белого дома. «Но я хочу, чтобы они (другие страны НАТО) платили свою справедливую долю», – подчеркнул глава американской администрации.

Экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге выступил с утверждением, что Трамп в 2018 году хотел пригрозить лидерам стран НАТО выходом США из альянса, если они будут поддерживать проект газопровода «Северный поток – 2». По словам Болтона, в итоге ему и госсекретарю США Майклу Помпео удалось убедить Трампа не выступать с такого рода угрозами, а ограничиться призывом к странам – членам Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону.

Напомним, в июне Трамп после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме заявил о «недостаточности» военных расходов стран НАТО на уровне 2% от ВВП.

В июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе Трамп похвастался ростом расходов НАТО на «небывалую высоту», при этом потребовал от членов альянса увеличить военные расходы до 4% от ВВП. Это вдвое больше прежних его требований.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме Трампа странам НАТО.