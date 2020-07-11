 

Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году

11.07.2020, 13:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПричиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли вернуться в палатку, сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Курьяков заявил, что «версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что, когда началась лавина, группа Дятлова через разрезы в палатке покинула ее.

«Группа ушла на 50 метров (от палатки), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно (…) Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», – отметил Курьяков.

Туристы стали спускаться дальше, разожгли костер. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», – заключил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО.

Напомним, в ночь на 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на Северном Урале погибли девять туристов во главе с Игорем Дятловым.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.



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