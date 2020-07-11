 

Трамп рассказал, хочет ли он вывести США из НАТО

11.07.2020, 13:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в интервью The Wahington Post заявил, что не хочет выводить Соединенные Штаты из организации Североатлантического договора (НАТО), но пошел бы на такой шаг, если бы партнеры по Альянсу не увеличили расходы на оборону. Фрагменты беседы с Трампом журналист WP Марк Тиссен привел в блоге на сайте газеты.

В частности, отвечая на вопрос, хочет ли он выхода США из НАТО, он сказал: “Нет, не хочу. Но я хочу, чтобы [партнеры] платили справедливую цену”.

По словам Трампа, благодаря его усилиям расходы стран Альянса на оборону за последние три года увеличились на $140 млрд – до $400 млрд.

Страны НАТО в 2014 году согласились увеличить расходы на оборону в ответ на российскую агрессию в отношении Украины. Было запланировано, что все члены НАТО до 2024 года доведут свои военные расходы минимум до 2% своего ВВП.

Трамп не раз критиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. Он утверждал, что Германия платит взносы в размере 1% своего ВВП, а США – 4%. В 2018 году американский президент угрожал выйти из Альянса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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