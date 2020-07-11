В Украине испытывают четыре препарата от COVID-19

11.07.2020, 13:05, Новости дня

В Украине четыре медпрепарата проходят клинические исследования на эффективность при лечении коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 11 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Кабинета Министров Украины.

“Что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно использовать при лечении коронавирусной болезни: сейчас у нас проводятся клинические испытания четырех лекарственных средств. Это “Амизон”, “Амиксин”, “Корвитин” и “Биовен”. Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии”, – рассказал министр.

Он также добавил, что Украина внимательно следит за испытаниями потенциальных вакцин от коронавируса и постарается получить лекарство, как только это станет возможным.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. Сейчас, по данным организации, в мире разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса.

В мае Степанов говорил, что в Украине испытания препаратов от COVID-19 проводят пять фармацевтических компаний. Тогда же он сообщал о начале испытаний “Биовена”.