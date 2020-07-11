 

В Николаеве госпитализировали активиста с огнестрельным ранением в голову

11.07.2020, 13:05, Новости дня

В Николаеве правоохранители расследует обстоятельства получения тяжелых телесных повреждений 33-летним активистом общественной организации. Об этом 11 июля сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области на своей странице в Facebook.

“Сегодня около 7.45 в полицию поступило сообщение от медиков бригады скорой медицинской помощи, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции было установлено характер травмы – несквозное огнестрельное ранение в голову”, – говорится в сообщении.

По информации полиции, госпитализированный мужчина – активист общественной организации, местный житель. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации, отметили в ведомстве.

Поліція розслідує обставини отримання тяжких тілесних ушкоджень активістом громадської організаціїЗ власного дому…

Posted by Поліція Миколаївської області on Reede, 10. juuli 2020

По данным “Преступности.НЕТ”, огнестрельное ранение в голову получил глава Николаевской областной организации партии “Свобода” Демид Губский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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