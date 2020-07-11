 

Мнение: Хабаровск сегодня

11.07.2020, 13:04, Разное

Шлют и шлют фоточки из Хабаровска! А там, похоже, события ускоряются. Я вот гляжу – и вспоминаю былое, например, Бишкек весной 2005 года… Но, конечно, абсолютно непривычно – и даже как-то дико – видеть такого типа демонстрации в РОССИЙСКИХ городах, вечно сонных, вялых и апатичных. А тут!

Тут кто жаловался, что “выходит мало народу, как в деревне Большие Грязищи”. Что ж, любуйтесь – в этот раз вполне ничего вышли. ВНУШАИТ, особенно учитывая, что это не Москва, а тихая провинция.

А тут что? В Хабаровске уже местный Белый Дом штурмуют?! Нет – точно Бишкек!

А чо – круто. Такой реакции в Кремле явно не ожидали. Или ожидали, но надеялись, что “всё обойдется”. Эх, еще бы пару дней продержались протестующие – глядишь, в РФ началась бы настоящая федерализация. Та самая, которую Москва так долго и безуспешно требует от Украины.

Источник: Размышления вольного социолога



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