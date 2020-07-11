 

Мнение: Протесты 2020

11.07.2020, 13:00, Разное

Неплохая нарезка с беспорядков в США за май-июль.

Можно лишь пожелать участникам не останавливаться на достигнутом и усиливать накал "социальной справедливости" до состояния деструкции государственных и общественных институтов.

Плюс бодрые протесты в Греции против запрета на протесты.

Плюс протесты в Белграде, которые уже привели к отмене решения о возобновлении карантинных мер.

Источник: Colonel Cassad



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