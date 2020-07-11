 

Мнение: Армия победила коронавирус?

11.07.2020, 12:55, Разное

Минобороны доложило, что российская вакцина от коронавируса сформировала иммунитет у добровольцев, мол, вакцина доказала свою эффективность.

Напомню, минобороны испытывала вакцину совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Первая группа добровольцев выпишется из стационара уже 15 июля после сдачи финальных анализов, а за два дня до этого еще один компонент вакцины введут членам второй группы испытателей. Исследования начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете. В первой группе было 18 добровольцев, во второй — 20.

Между тем, Всемирной организации здравоохранения пока что допускают возврат ограничительных мер на территории России для профилактики коронавируса. По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, это может произойти, если граждане перестанут соблюдать социальную дистанцию. Она пояснила, что такая вероятность остается до тех пор, пока в стране не разработают вакцину.

Я правильно понимаю, что ВОЗ не сильно верит в вакцину от МО?

И кому верить мне? Министерству обороны России? Или ВОЗ?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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