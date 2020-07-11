Мнение: Логика “поколения ЕГЭ”

11.07.2020, 12:54, Разное

Уточню сразу, что бы потом не было вопросов. Я хочу порассуждать об отсутствии логики у «поколения ЕГЭ». Так как такое понятие как «логика», и уж тем более понятие «причинно-следственная связь» и уж тем более тесно связанное со всем этим «критическое мышление» у «поколения ЕГЭ» отсутствует напрочь.

Изображение взято с сайта ru.freepik.com

Те вещи, которые для нас, людей с академическим высшим образованием времён СССР, воспринимаются как само собой разумеющееся, для этих бедолаг, просто непостижимые понятия. Именно поэтому так много подростков в рядах Навального и прочих «лидеров» чего-то непонятного там. Раньше народ валил в секты. Теперь, когда у каждого в телефоне есть «Сири» или «Алиса», охмурить предсказанием скорого конца света не так то просто. Но зато оказалось, что вся эта шантрапа ЕГЭшная, очень хорошо зомбируется красивыми картинками. Клиповое мышление, что с них возьмёшь. Ты им покажи квадрат в который вписана галочка, и они цепенеют и с ними можно делать что угодно.

Реальные примеры и разбор, как обычно под катом…

Как то, на просторах ЖЖ встретился комментарий, Что мол Сталин был миллионером. И так человек уверенно высказывается, как будто видел собственными глазами все эти миллионы (наверно в долларах, чего уж там мелочиться) Сталина.

Поинтересовался у человека, откуда такая уверенность. По ответу я понял с кем имею дело и все вопросы отпали:

Так Сталин очень много писал и публиковал за границей. А вы знаете какие так гонорары за границей. Это миллионы.

Что можно такому человеку ответить? Рассказывать как валютная выручка в СССР попадала к нам из-за границы? А эта выручка вообще была?

Изображение взято с сайта michiganross.umich.edu

Эти люди всё сказанное своими «гуру» воспринимают не анализируя, без малейшей тени сомнения. Просто слова этого «великого человека» становятся для них непререкаемой истиной в первой инстанции.

А как человек становится для них «гуру»? «Так в тусовке сказали, что это крутой чувак он так зажигает…». Т.е. аргументов нет, мысли нет, но зелёная галочка в квадрате поставлена. Намертво.

Вот вам ещё один пример, уже из моего общения. Пришёл человек. Вроде бы интересуется Партией. Хочет узнать подробнее что к чему.

Объясняю ему, что в моём обществе, которое будет создано после свержения капитализма роль денег изменится и размер зарплаты перестанет играть вообще какую либо роль. И поэтому, всем людям, занимающимся общественно полезным трудом будет выплачиваться некая стандартная сумма, из расчёта, что бы человек ни в чём себе не отказывал. Т.е. при обычном потреблении, не ограничивая себя ни в чём, у человека к концу месяца оставалось процентов 10 зарплаты. Ну или что бы расходы на еду не превышали 10 — 20 процентов. Отдельно подчёркиваю, что цифры приблизительные, взяты примерно и этот вопрос ещё в стадии обсуждения и все может поменяться.

Изображение взято с сайта oko-planet.su

Тут же от этого человека следует тирада: «А, так вы за уравниловку. Я читал статью, там социализм называют казарма. Вы хотите, что бы все ходили в одинаковой одежде, жили в одинаковых домах. А как же материальное вознаграждение. Вы за БОД».

Пытаюсь объяснить ещё раз. Что стандартную зарплату будет получать только те кто работает или у кого есть уважительные причины не работать. Пенсионеры, инвалиды, дети до 16 лет, учащиеся в ВУЗах и прочие нетрудоспособные слои населения. Тот кто не хочет работать, ничего получать не будет.

В ответ получаю: «Ну какая разница. Большой чиновник, тоже считает, что уборщица бездельничает. Значит это БОД.»

Этот человек даже не может себе представить, что у нормального человека могут быть иные стимулы учиться, получать профессию, стремиться к достижению каких либо других целей кроме материальных. Когда я сказал, что золото и бриллианты в моём обществе не будут иметь вообще никакой цены, ему стало совсем грустно.

Изображение взято с сайта hexagonppm.com

Россия, да и весь остальной мир, растят поколения потребителей. Для этих людей нет и не может быть других целей и других стимулов в жизни, кроме материальных. И именно поэтому такие понятия как «логика», и уж тем более понятие «причинно-следственная связь» и уж тем более тесно связанное со всем этим «критическое мышление» просто не прививаются молодёжи.

Это страшно. Страшно что будет с этим обществом, когда не станет нас. Мы со всех сторон слышим «Россия это цивилизационный код». А в это время кто-то целенаправленно этот «код» уничтожает. И он совершенно спокоен. Ещё просто подождать лет 20 — 25 и не надо никакой борьбы, ни надо никакой перестройки, просто подождать. И совершенно всё равно, что будет звучать со всех сторон. Что мы самые лучшие, что мы держава, что мы победители, что мы код. Уйдём мы, те кто видел и помнит великую державу которой можно было гордиться. И это общество можно будет брать голыми руками и делать с ним что угодно. Главное в нужном месте разместить квадратик с галочкой.

Изображение взято с сайта theguardian.com

Мне страшно за будущее страны, в которой целенаправленно отупляют подрастающее поколение и правительство делает вид, что этого нет. Значит всё это делается сознательно и целенаправленно. Значит цель есть и они целенаправленно туда ведут нашу страну.

Наверно там уже нарисован квадрат. Осталось только поставить галочку.