Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде

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11.07.2020, 12:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ одной из квартир девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа с последующим возгоранием, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Улица Краснодонцев, дом 17. Произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома с возгоранием. Пострадали три человека, <…> эвакуированы 124 человека. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Как отметили в МЧС, пожар локализован на площади 10 кв. метров. «В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара. Спасены 11 человек», – уточнили в министерстве.

Напомним, в ночь на пятницу взрыв газа произошел в квартире одного из домов поселка Кикнур под Кировом. Кроме того, 2 июля взрыв газа произошел в жилом доме в Кирове.



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