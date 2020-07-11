Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде

11.07.2020, 12:53, Новости дня

В одной из квартир девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа с последующим возгоранием, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Улица Краснодонцев, дом 17. Произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома с возгоранием. Пострадали три человека, <…> эвакуированы 124 человека. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Как отметили в МЧС, пожар локализован на площади 10 кв. метров. «В 05.28 объявлена ликвидация последствий пожара. Спасены 11 человек», – уточнили в министерстве.

Напомним, в ночь на пятницу взрыв газа произошел в квартире одного из домов поселка Кикнур под Кировом. Кроме того, 2 июля взрыв газа произошел в жилом доме в Кирове.