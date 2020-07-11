Мнение: Тиньков будет долго и скучно выздоравливать, пересадив костный мозг – тюрьма подождет

11.07.2020, 12:50, Разное

Как можно верить Олегу Тинькову?! Сравните два этих фото. Да никак. Он рассказал, что успешно перенес трансплантацию костного мозга. Заодно и волос. «У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал Тиньков у себя в Instagram.

Олег Тиньков 30.06 сообщил, что собирается делать операцию по пересадке костного мозга и повесил свое свежее фото. США сообщает 9.07, что решение об экстрадиции и суде Олега Тинькова отложено до 31 июля. Олег Тиньков 10.07 сообщает, что сделал операцию по пересадке костного мозга и повесил свое свежее фото. Волосы тоже пересадили!? Здоровья Олегу. Это главное. За деньги его не купишь, когда такие расходы на специально обученных адвокатов и врачей.

Тиньков писал в соцсетях о том, что «принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга в Лондоне», а затем его ждут «долгие месяцы реабилитации… вероятно, до года». А потом что придумает?!

6 марта Тиньков сообщил о своей болезни, уточнив, что ему поставили диагноз в октябре 2019 года. На тот момент бизнесмен находился в Лондоне, где ожидал решения суда о своей экстрадиции в США из-за налоговых претензий. Накануне заявления Тинькова американский минюст опубликовал обвинительный акт против бизнесмена — его подозревают в сокрытии от налогов активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. По этому обвинению ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Американское правосудие таких вещей не прощает. Но можно навсегда переселиться в Россию и забыть о них. РФ своих граждан США не отдает. Особенно банкиров с деньгами. Но деньги их может привлечь для личного пользования – это называется “заем из внутренних резервов”. И попробуй – откажись. На Родине у тебя нет своих карманов – теперь это закрома-карманы Родины.

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