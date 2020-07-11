 

Захарова сыронизировала над заявлением Трампа о «супер-пупер-ракете»

11.07.2020, 12:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия каждый день не перестает удивляться заявлениям Соединенных Штатов о наличии у них таких военных разработок, о которых «даже никто подумать не может», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа о разработке новой гиперзвуковой ракеты.

«То, что у них есть «такое, о чем даже никто подумать не может», – это факт. Не перестаем удивляться буквально ежедневно. И про «лучшую военную технику», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

«Скорость – это круто. Еще бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с «прекрасными, новыми и умными ракетами» в 2018 году», – добавила дипломат.

Накануне Трамп напомнил о «супер-пупер-ракете» и пообещал «много интересного».

Добавим, что о разработке сверхбыстрой гиперзвуковой ракеты Трамп заявляет не в первый раз. Так, в мае он объявил, что США создают «супер-пупер-ракету», которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.



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