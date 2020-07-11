 

Трамп назвал важнейший аспект в отношениях с Россией

11.07.2020, 12:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал важнейший аспект в отношениях РФ и США.

«Из того, что мы можем сделать, нет ничего более важного, чем контроль над ядерными вооружениями», – приводит слова Трампа ТАСС.

По словам главы Белого дома, Москва и Вашингтон «пытаются выработать договор о ядерных вооружениях, который станет значительным».

В интервью одному из обозревателей The Washington Post и телеканала Fox, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену американский лидер также выразил уверенность в том, что у него «на самом деле очень хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на то что Вашингтон, «каждую неделю» вводит новые санкции против России.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время онлайн-сессии «Примаковских чтений» заявил, что судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты решили не продлевать соглашение. При этом глава МИД подчеркнул, что РФ обеспечит свою безопасность и без ДСНВ, Москва готова к любому развитию событий.

Напомним, 19 июня Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом РФ отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай по ядерному разоружению.

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. Позже Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими».

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.



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