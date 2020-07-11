ВОЗ: в мире зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом

11.07.2020, 12:42, Разное

10 июля в мире был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом. Об этом, как передает Reuters, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

За последние сутки инфекцию, первая вспышка которой была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря, выявили более чем у 228 тысяч человек по всему миру.

Наибольший рост числа заразившихся был отмечен в США, Бразилии, Индии и ЮАР. Последний раз ВОЗ фиксировала антирекорд 4 июля: тогда за 24 часа коронавирусом заболели 212 тысяч жителей планеты.

В РФ суточный прирост сегодня составил 6 635, число умерших от COVID-19 превысило 11 тысяч. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что в стране число ежедневно выявляемых заразившихся не сильно снижается, что является тревожным признаком. Она не исключает, что вновь придется вводить ограничения, если россияне не будут соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда страны объединяются. Судьба Европы в эпоху коронавируса