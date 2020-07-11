Мнение: Реакция

11.07.2020, 12:37, Разное

Суд арестовал губернатора Фургала на два месяца. Что, конечно, совершенно не неожиданно. Без санкции с "самого верха" никто бы не рискнул надевать на чиновника такого ранга наручники, а если есть такая санкция, то кто рискнет сомневаться в виновности и необходимости помещения под арест?

Прегрешение Фургала в целом известно: он попал во власть несистемным образом. Второе преступление против режима заключается в том, что авторитет Фургала в Хабаровском крае существенно выше авторитета Путина. При этом губернатор не положил на алтарь победы в ходе голосования этот авторитет, а пустил все на самотек. И со всеми приписками и фальсификациями край вытянул только 44% явки. Это, похоже, и стало последней каплей.

Режим реагирует на проблемы так, как он способен – репрессиями. Никаких иных методов управления у него уже нет. Количество арестов, задержаний и посадок постепенно увеличивается – пропорционально росту напряженности в обществе. У такого процесса есть одна особенность – после преодоления определенного рубежа возникнет качественно иная ситуация, запустятся положительные обратные связи, и для подавления протестных настроений нужно будет применять все больший масштаб террора. Резервы быстро исчерпаются, и возникнет проблема качественного перехода уже в области самих репрессий. В братской Венесуэле, к примеру, проблему решили поголовным вооружением криминала, который и обеспечивает лояльность убийствами и бессудными расправами, несистемным террором. В не менее братской Сирии подобные вооруженные формирования носят название шабиха – и она тоже (еще до начала войны) наводила ужас на население, действуя примерно теми же методами. Комплектовалась шабиха из той же уголовной среды, единственным критерием отбора была безусловная лояльность нанимателю.

Вряд ли Путин станет изобретать что-то иное. Социально близкие уголовные элементы уже использовались ранее в различных полу-силовых формирований, однако перед ними стояли несколько иные задачи, поэтому сегодня они оказались не у дел, так как контингент всевозможных "православных байкеров", патритических движений "Серб", "Наши" и прочие "Хрюши" для нынешней работы практически непригоден. Но запрос на путинских "коллективос" и "шабиху" уже есть, а потому скоро подобные структуры неизбежно появятся.

Основной угрозой все больше становится "сепаратизм" – регионы уже очень скоро могут начать превращаться в мятежные провинции. Особенно такие, как Хабаровский край, где власть и без того дала слабину. Стремительно деградирующая страна, да еще столь разнородная и протяженная, неизбежно будет испытывать центробежные тенденции. Которые будут только нарастать. И в этом смысле зачистка именно Хабаровского края выглядит вполне логичной с точки зрения режима. Но вполне может вызвать и прямо противоположный эффект.