Chery презентовала 7-местный паркетник Exeed VX

11.07.2020, 12:30, Новости дня

Китайская марка Exeed намерена увеличить продажи автомобилей за счет поставок на российский рынок.

В частности, есть предположения, что новая техника будет доступна у местных дилеров под брендом Cheryexeed. Производитель анонсировал новую модель, которая выполнена на базе M3X с трехрядным салоном и внушительным багажным отсеком. В салоне предусмотрели два дисплея для приборной панели и мультимедийного комплекса. Из технических параметров следует выделить 1,6-литровый мотор с мощностью 197 л.с.

Более того, новинка имеет передний привод, семиступенчатую коробку передач, а также ряд других опций. Позднее покупатели смогут выбрать усовершенствованную модификацию с 2-литровым мотором на 254 л.с. Старт продаж состоится уже к осени.