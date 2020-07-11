В Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала

11.07.2020, 12:30, Новости дня

В Хабаровске прошла акция в поддержу арестованного губернатора Хабаровского края, задержанного по подозрению в организации убийств.

В субботу жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей, информирует «Комсомольская правда».

Накануне в соцсетях появились призывы к местным жителям принять участие в акции протеста. В результате с утра в центре города собрались протестующие, которые скандировали лозунги в поддержку Фургала.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

В рамках уголовного дела, возбужденного против Фургала, также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Этим депутатам вменяют экономическую статью, а Фургалу – «статьи, связанные с организацией убийства».

«Задержание Фургала должно было произойти намного раньше. Только какое-то чудо, удача, тщательно скрываемые детали преступлений и нехватка доказательной базы не позволяли осуществить задержание», – считает профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. – «Я неоднократно задавался вопросом: «А он что собирается делать? Неужели он не понимает, что его в конце концов посадят?». Складывалось впечатление, что у него заготовлен самолет и он в любой момент может вылететь заграницу. Но следствие абсолютно справедливо не дало ему уйти от ответственности».