На борту кораблей береговой охраны Японии выявили коронавирус

11.07.2020, 12:30, Новости дня

Береговая охрана Японии выявила заражение новым коронавирусом на борту двух патрульных кораблей, ведущих службу в районе находящихся под контролем Токио островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые КНР считает оккупированными территориями.

Заболевание обнаружили у троих человек, ранее они посещали бар в городе Кагосима, где впоследствии был обнаружен очаг заражения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По информации телеканала, штаб береговой охраны приказал провести дезинфекцию данных кораблей, а также изолировать инфицированных и контактировавших с ними.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 21 тыс. Число летальных исходов составляет 995.

Напомним, в октябре 2018 года Япония решила разместить военные базы в Восточно-Китайском море.