В МЧС сообщили об угрозе обрушения в пострадавшем от взрыва доме в Нижнем Новгороде
11.07.2020, 12:30, Новости дня
После взрыва газа с последующим возгоранием в жилом доме в Нижнем Новгороде существует угроза обрушения, потому разбор завалов не проводится, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В МЧС сообщили, что «завалы пока никто не разбирает, потому что есть угроза обрушения в третьем подъезде», проводится эвакуация личного имущества, передает ТАСС.
Напомним, в одной из квартир девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа с последующим возгоранием.
Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.
Пострадали пять человек. Жильцов дома решили временно расселить.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».
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