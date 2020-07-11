«Ещё один удар» по отношениям — Россия отреагировала на иск Нидерландов из-за MH17

11.07.2020, 12:25, Новости дня

В МИД РФ посчитали, что решение Нидерландов подать иск против страны в ЕСПЧ рейсом в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 не только навредит отношениям двух стран, но и «затруднит поиск истины», пишет The New York Times. При этом в Фонде родственников погибших в авиакатастрофе признались, что удовлетворены шагом властей, считая, что РФ намеренно препятствует расследованию.



Reuters

Правительство Нидерландов передало в Европейский суд по правам человека иск против РФ в связи с падением в 2014 году лайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines, передаёт The New York Times.

По словам министра иностранных дел страны Стефа Блока, Нидерланды, где проживали большинство погибших, таким образом оказали «максимальную поддержку» отдельным делам, переданным в ЕСПЧ родственниками тех, кто был на борту MH17.

Издание пишет, что на борту самолёта, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, после того как 17 июля 2014 года лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» над восточной Украиной.

«Высшим приоритетом для правительства было и остаётся стремление к достижению справедливости в отношении 298 жертв сбитого рейса MH17, — заявил Блок. — Делая этот шаг сегодня — подавая иск в ЕСПЧ и поддерживая таким образом индивидуальные иски родных и близких всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами — мы приближаемся к достижению этой цели».

Как отметил глава МИД Нидерландов, множество родственников погибших, обратившихся в суд, сейчас находятся на стадии необходимости представить доказательства претензий. «У нас есть эти доказательства и предоставление их суду является лучшим способом помочь им», — заверил Блок.

В Москве подобное решение сочли «ещё одним ударом» по российско-нидерландским отношениям, пишет NYT.

«Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины», — сказала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Издание напоминает, что РФ неоднократно отрицала причастность к трагедии. Тем не менее в Нидерландах утверждают, что у них есть более 300 свидетелей, перехваченные звонки и сообщения, а также радиолокационные данные, подтверждающие их выводы.

По мнению голландского эксперта по международному праву Марике де Хун, шаг Нидерландов означает, что шансы на дипломатическое решение, несмотря на попытки «привлечь Россию к сотрудничеству в расследовании», близки к нулю.

«Россия не выполняет свои юридические обязательства, и голландское правительство делает вывод о том, что в качестве следующего шага необходимо иметь решение международного суда», — приводит NYT слова де Хун.

Эксперт заявила, что Государственная прокуратура страны занимает жёсткую позицию в отношении четырёх обвиняемых по делу о гибели Boeing. По мнение де Хун, у Нидерландов «есть хорошие шансы на успех».

«Мы должны попытаться добиться справедливости в каждом доступном суде», — заявил голландский депутат Шурд Шудсма, известный своими антироссийскими взглядами. По его словам, стране будет проще представить доказательства в ЕСПЧ, так как прокуратура Нидерландов уже собрала все доказательства по делу в окружном суде.

В Фонде жертв авиакатастрофы MH17 признались, что довольны решением Нидерландов обратиться в суд. Россию они обвиняют в препятствовании расследованию, несмотря на, как они утверждают, все доказательства причастности страны.

«Мы чрезвычайно удовлетворены этим шагом. Нидерланды продолжают свой чёткий и последовательный подход к России, — цитирует NYT слова председателя фонда Пита Плуга, потерявшего в катастрофе брата, невестку и племянника. — Мы надеемся, что это положит конец кампании по дезинформации, проводимой Россией, и положит конец её противодействию расследованию».