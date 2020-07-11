Обнаружено, где прячется инфекция при рецидивирующем цистите

11.07.2020, 12:20, Разное



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По всей видимости, развитию рецидивирующего цистита помогает способность бактерий, которые его вызывают, прятаться внутри клеток эпителия влагалища. Это показывает исследование, опубликованное в Nature Communications.

Известно, что многие инфекции обладают хроническим течением благодаря тому, что у их возбудителей в организме есть резервуары, в которых те могут безопасно сохраняться некоторое время. Инфекция мочевыводящей системы (самое известное ее проявление – цистит) часто становится рецидивирующей: примерно у 40% инфицированных повторное заболевание развивается в течение полугода. За повторные случаи обычно ответственны те же штаммы бактерий. Но механизмы рецидивов инфекции известны плохо.

Сначала ученые из отделения урологии Медицинского центра Университета Вандербильда (Vanderbilt University Medical Center) изучили течение рецидивирующего цистита на мышах. Они установили, что кишечная палочка (самая частая причина цистита) может не только прилипать к влагалищному эпителию (наружному слою слизистой), но и проникать в него. Авторы показали, что эта бактерия может длительно сохраняться внутри клеток слизистой влагалища после того, как животные перенесли цистит. Повторное обсеменение бактериями мочевого пузыря, которое вызывает рецидив цистита, происходит при их выходе из этих клеток.

Самое важное: ученые проверили данные этих экспериментов, обследуя людей. Они взяли образцы эпителия влагалища у женщин, страдающих от рецидивирующего цистита. Исследователи обнаружили бактерии в клетках слизистой, где они были защищены от внешних воздействий. Ученые уверены, что бактерии могут покидать это убежище, чтобы заново инфицировать мочевой пузырь.

В пресс-релизе указывается, что ученые открыли «новую стадию прогрессирования инфекции мочевыводящих путей с уникальным способом внедрения в клетки влагалища с созданием резервуара для развития повторной инфекции».

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