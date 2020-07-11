 

Мнение: О завидной жизни американских бомжей

11.07.2020, 12:19, Разное


Фото © Reuters.

Никто не спорит, что в #США полным-полно бездомных. Официальные отчёты называют цифру в полмиллиона человек, эксперты утверждают, что на самом деле без постоянного места жительства и почтового адреса живут от 2,5 млн до 3,5 млн американцев. Грубо говоря, один из ста.

Не станем спорить, много это или мало для такой богатой страны. Тем более, что для некоторых свобода скитаний – их самостоятельный выбор. Но хорошо ли живут бездомные американцы? И верно ли, что лучше быть бомжом в США, чем наёмным работником в России, где 5 млн честных тружеников зарабатывают всего лишь по 1 МРОТ и менее?

Копий на эту тему было сломано много – и до сих пор ломается немало. Хотя сравнивать в лоб – всё равно, что сопоставлять американский и российский ВВП. Последний в попугаях (по ППС) выглядит не столь уныло, как в сравнении по номиналу, где он весь меньше валового продукта, производимого в одном Нью-Йорке.

Но можно сравнить один фотофакт.

На заглавном снимке – палаточный лагерь бездомных в Сан-Франциско, Калифрорния. Снимок примечателен не только тем, что в Штатах даже бомжи стремятся соблюдать социальную дистанцию. Но и тем, что сам лагерь разбит на центральной площади города, в одном квартале от здания местного Капитолия. И никого это не смущает.

Вот вы можете представить, что бомжи в Москве поселились бы напротив здания Госдумы или у памятника Юрию Доргорукому прямо на Тверской? И что полиция не гоняла бы их резиновыми дубинками, а, напротив, охраняла бы лагерь?

Дойдёт ли #Россия до подобной степени уважения гражданских прав тех, у кого кроме них ничего за душой не осталось?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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