 

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

11.07.2020, 12:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Нижнем Новгороде после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, информирует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по области.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».

В данный момент специалисты СК «работают на месте происшествия, производят его тщательный осмотр, устанавливают все обстоятельства произошедшего».

Между тем в пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что жильцов девятиэтажного дома, где взорвался газ, разместили в соседней школе, передает РИА «Новости».

В свою очередь пресс-служба регионального управления МЧС информирует о четырех пострадавших при взрыве газа, из них двое госпитализированы, двоим помощь оказана на месте.

 «Как только специалисты завершат исследование конструкций здания, жители вернутся в свои квартиры. Если потребуется, жильцам квартиры, где произошел взрыв бытового газа, выделят временное жилье», – цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.

Глава региона поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь жильцам пострадавшего дома.

Напомним, в одной из квартир девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа с последующим возгоранием.

Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.



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