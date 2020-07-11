США и Япония подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны
11.07.2020, 12:16, Новости дня
Представители НАСА и Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии подписали декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны, сообщают японские СМИ.
Газета The Nikkei сообщила, что декларация предусматривает высадку на спутнике Земли к 2024 году. Она также подразумевает участие японской стороны в создании окололунной станции Gateway, передает ТАСС.
Напомним, в 2017 году Роскосмос и НАСА заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, но позже РФ отказалась от участия, так как ее роль заключалась только лишь в создании шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения.
В конце декабря 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона подтвердила НАСА свою готовность участвовать в переговорах.
В начале апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.
Он распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Рогозин заявил в мае, что принципы «вторжения» США на Луну аналогичны тем, что использовались в операциях в Ираке или Афганистане. МИД РФ призвал американскую сторону вернуться к совместной работе по освоению космоса.
Между тем российские ученые создали прототип навигационной системы для нового пилотируемого корабля «Орел». Трехмерную карту Луны перед его полетом составит российский орбитальный аппарат «Луна-26», запуск которого запланирован на 2024 год.
Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной РФ на естественном спутнике Земли.
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