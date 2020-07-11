 

США и Япония подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны

11.07.2020, 12:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредставители НАСА и Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии подписали декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны, сообщают японские СМИ.

Газета The Nikkei сообщила, что декларация предусматривает высадку на спутнике Земли к 2024 году. Она также подразумевает участие японской стороны в создании окололунной станции Gateway, передает ТАСС.

Напомним, в 2017 году Роскосмос и НАСА заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, но позже РФ отказалась от участия, так как ее роль заключалась только лишь в создании шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения.

В конце декабря 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона подтвердила НАСА свою готовность участвовать в переговорах.

В начале апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.

Он распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Рогозин заявил в мае, что принципы «вторжения» США на Луну аналогичны тем, что использовались в операциях в Ираке или Афганистане. МИД РФ призвал американскую сторону вернуться к совместной работе по освоению космоса.

Между тем российские ученые создали прототип навигационной системы для нового пилотируемого корабля «Орел». Трехмерную карту Луны перед его полетом составит российский орбитальный аппарат «Луна-26», запуск которого запланирован на 2024 год.

Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной РФ на естественном спутнике Земли.



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