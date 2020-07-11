Мнение: Пушкинский музей открылся после карантина отличной выставкой

11.07.2020, 12:15, Разное

Открылся он выставкой под названием "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина", которая будет идти до 1 ноября.

В Белом зале и в коллонаде напротив разместились самые интересные рисунки из собрания музея. Все вещи очень классные, от каждого художника выбрали по 1-2 лучшие штуки (от Пикассо и Кандинского побольше).

Майр фон Ландсхут. "Апостол Симон Зилот". 1496



Начинается все с Дюрера и его современников эпохи Возрождения из разных стран, потом переходит на Голландию и Фландрию. Есть Рубенс, есть рококо. Пуссен, всяческий классицизм. Энгр, Давид. Потом импрессионисты и модернисты, в общем, все.

Аверкамп



Рубенс



Рембрандт



Французское рококо



Ватто



Натуар



Давид



Шнорр фон Карольсфельд



Каспар Давид Фридрих



Ренуар



Гюстава Моро выставили рядом с Врубелем, очень здорово сравнивать.

Билибин



Белый зал весь отдан модернизму — шикарные яркие вещи. Мой любимый Франц Марк с красными животными. Шагал, Пикассо, Матисс. Билибин еще даже, и Бенуа. В общем, очень здорово и разнообразно. И хронологически панорама очень широкая.

Эмиль Нольде



Кандинский



Пикассо



Мой любимый Франц Марк



Борис Григорьев



Шагал



Советское тоже есть, интересное.

Дейнека

