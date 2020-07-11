 

Анита Цой вылечилась от коронавируса

11.07.2020, 12:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНовый тест на коронавирус певицы Аниты Цой, госпитализированной в Москве, показал отрицательный результат, сообщила она в соцсетях.

Цой сообщила в Instagram, что «утро принесло много замечательных, положительных новостей».

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Публикация от Anita Tsoy – Анита Цой (@anitatsoy) 10 Июл 2020 в 9:53 PDT

«Дело все в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная. Могу скоро поехать домой», – рассказала певица подписчикам.

Артистка добавила, что ей должны сделать компьютерную томографию грудной клетки, чтобы проверить, как идет восстановление после болезни. Уже в понедельник ее могут выписать.

О госпитализации Аниты Цой сообщалось в конце июня.



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