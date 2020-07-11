Анита Цой вылечилась от коронавируса
11.07.2020, 12:08, Новости дня
Новый тест на коронавирус певицы Аниты Цой, госпитализированной в Москве, показал отрицательный результат, сообщила она в соцсетях.
Цой сообщила в Instagram, что «утро принесло много замечательных, положительных новостей».
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«Дело все в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная. Могу скоро поехать домой», – рассказала певица подписчикам.
Артистка добавила, что ей должны сделать компьютерную томографию грудной клетки, чтобы проверить, как идет восстановление после болезни. Уже в понедельник ее могут выписать.
О госпитализации Аниты Цой сообщалось в конце июня.
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