Трехкратного чемпиона мира Майгурова избрали президентом Союза биатлонистов России

11.07.2020, 12:08, Новости дня

Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов РФ (СБР), он был единогласно избран на этот пост в ходе внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

Майгурова поддержали все 45 делегатов конференции. Он был единственным кандидатом на пост главы СБР, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу Владимир Драчев добровольно оставил пост президента СБР.

До этого, в июне, четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов РФ Александр Тихонов призвал министра спорта Олега Матыцина лишить СБР аккредитации. Он заявил, что «большей глупости и некомпетентности, чем от нынешнего правления СБР, не ждешь ни от кого», и попросил Министерство спорта «принять серьезные меры для спасения отрасли».