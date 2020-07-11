Личное: Вот вам, детишки, новая мамочка!

11.07.2020, 12:01, Разное

Когда у гулящего кобеля появляется новая пися, остро встаёт вопрос: а как же дети?

По закону у родителей — права равные. Мама может привести домой к детям нового папу, а папа, соответственно, общаясь с детьми, дать им новую маму.

Ну, вот как-то так это происходит, как на фото ниже:



Фото: Соцсети

Агата мотает на кулак сопли разлуки с мужем, а Паша с новой пассией отдыхает на море с детьми.

Что чувствуют при этом разврате дети, не сообщается. Да, откровенно это никого не волнует.

Сердобольные куры-фанатки пары Прилучный-Муцениеце авторитетно считают, что Павлик — козёл настоящий:

«Не представляю, что чувствует Агата, но даже мне неприятно и обидно стало. Это ужасно, когда с твоими детьми возится чужая женщина.

Быстро Паша нашел вторую маму детям. Бедная Агата… Нелегко сейчас ей. Надеюсь, она держится».

Как все быстро происходит у Павла. Еще недавно он был счастлив с Агатой. Неужели он долго изменял ей с Мирославой? И знала ли Агата о похождениях муженька?».

Что чувствует Агата, когда её дети — с новой мамой? Предельно откровенно: вот даже меня это торкает — неприятно.



Новая мамочка с детьми. Фото: Super

Признайте честно, что и вас бы такое задело. Так что куры, хоть и примитивные создания, но инстинктивно правы — ситуация не только отвратительная, обидная, но и унизительная.

Агата рожала, корчилась в потугах, кормила соском, а дети теперь — с новой мамой.

Вон, как она их схватила и тащит. Чужая баба, а дети — с ней!

Вот только давайте будем всё-таки справедливы, подавим разумом пролактин во влагалище и ответим: а бывшему мужу не унизительно, когда баба приводит своих кобелей в дом к его детям?

Некоторые, как Седлокова, вообще рожают каждого ребёнка от нового мужа. Другие, как Бородавка, родили, а потом у неё в доме мужики из публичной трансляции дома 2.

Да даже если нормальный мужик попадётся (нет), разве всё равно не обидно, что твои дети называют его своим папой?

Так что отвратительна ситуация не только с новой мамой, но и с новым папой. Ничем не лучше она, уж извините!

Начнёте спорить, что у женщины на детей больше прав, чем у мужчины? И права эти в том, чтобы таскать в дом к детям новых пап, да?