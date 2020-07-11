 

В США зафиксирован новый рекорд по новым случаям коронавируса – почти 70 тыс. за сутки

11.07.2020, 12:00, Новости дня

За прошедшие сутки в США было подтверждено более 69 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает Reuters, это максимальный суточный прирост в Соединенных Штатах с начала эпидемии.

Общее количество подтвержденных случаев заражения в Штатах достигло 3 203 101 – это около четверти всех зарегистрированных случаев в мире. Уже третий день подряд в США регистрируется более 60 тыс. новых пациентов за сутки.

В девяти американских штатах – Аляске, Джорджии, Айдахо, Айове, Луизиане, Монтане, Огайо, Юте и Висконсине – в течение 10 июля были зафиксированы рекордные суточные приросты больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,49 млн, из них около 6,8 млн вылечились, более 560 тыс. умерли.  

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 9 июля, что в большей части мира коронавирус не находится под контролем и ситуация становится хуже.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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