 

Кличко: В Киеве количество инфицированных COVID-19 увеличивается

11.07.2020, 12:00, Новости дня

За последние сутки в Киеве коронавирную инфекцию COVID-19 зафиксировали еще у 125 человек. Об этом 11 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

“Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще у 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и девочка, которой семь лет. Также 61 мужчина в возрасте от 21 до 75 лет и шесть мальчиков от 4 до 14 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

Кличко отметил, что в больницы госпитализировали восемь пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего выздоровели 2058 жителей столицы (+25 за сутки).

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 36. В Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах – по 14 случаев.

Друзі! Кількість хворих на COVID-19 у столиці останніми днями збільшується. Ще в 125 мешканців Києва виявили коронавірус…

Posted by Кличко – мер on Laupäev, 11. juuli 2020

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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