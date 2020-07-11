Мнение: Хабаровск вздумал бунтовать

11.07.2020, 11:55, Разное

А интересные, можно даже сказать – невероятные вещи происходят сейчас в Хабаровском крае. Там идут ПРОТЕСТЫ! Каково? Буквально – люди выходят на стихийные митинги и требуют вернуть им похищенного Москвой губернатора. Причем митинги идут даже не в одном городе – помимо собственно Хабаровска, охвачен также и Комсомольск-на-Амуре. Пишут:

“В Хабаровском крае проходят стихийные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Жители скандируют «Свободу Фургалу!», «Держитесь, Сергей Иванович, Хабаровский край за вас!», требуют вернуть его обратно и заявляют, что другого главу региона «не примут», сообщает DVHAB.RU.

Митинги проходят в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. В соцсетях звучат призывы выходить на несанкционированные митинги в ближайшие дни. Пока официальных заявок на акции протеста местные власти не получали”.

Такого, на самом деле, никогда не было. Ни в Кировской области, когда взяли “за взятку” Никиту Белых, ни на Сахалине, ни даже в нашей дорогой столице, когда расхрабрившийся Медведев вдруг отставил “по утрате доверия” известного “любимца москвичей” Юрия Лужкова.

То есть – сытая и вроде бы протестная Москва промолчала, а далекая окраина, вишь ты, закипела. Но причина тоже понятна – ведь в кои-то веки отсидевшийся в своем бункере Путин поднял руку на реально ПОПУЛЯРНОГО в регионе политика. Причем, что особенно пикантно, по последним опросам Фургал в своем регионе оказался популярнее Путина! Скорее всего, именно этого ему и не простили. В принципе – и путинское правление дает тому массу примеров – воровать можно. И убивать можно. Но быть популярнее Путина?? Нет, это государственное преступление особой тяжести, однозначно.

Хотелось бы, конечно, думать, что протесты в Хабаровске станут самым заметным политическим кризисом в нашей подернутой ряской стране. На радио БизнесФМ тонко намекают, что протестники на митингах в Хабаровске “проплаченные” и сами не знают, за кого “протестуют”: они там выцепили из толпы некоего молодого активиста, который бодро толкал речевки в защиту своего губернатора, но при этом почему-то упорно делал в его фамилии ударение на первый слог – ФУргал. В итоге запись этих двусмысленных призывов “простого хабаровчанина” крутили в новостях каждые 15 минут – мол, ясно же, что активист купленный, вон он, даже не знает, как правильно звучит фамилиё “любимого губернатора”.

Однако я бы, наоборот, истолковал бы факт “проплаченности”, будь он установлен, скорее как дурной знак для Москвы: ведь это бы означало, что у митингов и, следовательно, у протестов есть какие-то ОРГАНИЗАТОРЫ, причем с деньгами. Это делало бы дело интересным и, возможно, долгоиграющим.

В то время как, если поднялся просто “простой народ”, стихийно и искренне – тут бы я не дал за успех предприятия и ломаного гроша. Стихийно возмущенный народ – так себе угроза; что с него толку – побузит и перестанет. Как там писал поэт 100 лет назад:

“И пошли по домам меж собой толковать

Что пора положить уже

Конец безобразью,

Что и так уже скоро мы

Все начнем голодать”.

И всё. У народа самого по себе нет ни ума, ни особой воли; там все чисто на эмоциях – а эмоции быстро остывают. Но вот если, паче чаяния, Фургал в самом деле “теневик”, и за ним что-то стоит – тогда, пользуясь отдаленностью, регион мог бы попытаться себе что-то выторговать. Хотя, конечно, “сынок – это фантастика!”

В принципе, если рассуждать уж совсем по-взрослому: а почему, собственно, верховному правителю страны не бросать своих региональных боссов в зиндан просто по желанию своей левой пятки? Почему, собственно, нет? Суды все под ним, прокуроры – под ним, все в стране вооруженные люди, какие ни есть, подчиняются ему. Что должно его сдерживать – то, что “так не принято”?! Да ладно, что за ерунда.

В принципе, во всем мире губернаторы неприкосновенны в первую очередь не потому, что это записано в каких-то бумажках или завещано какими-то древними мудрецами, прах которых давно истлел; работающие законы не создают реальность, а следуют за отношениями, которые возникли и существуют помимо них.



Комсомольск-на-Амуре сегодня

В частности, губернаторы неприкосновенны, потому что за ними ресурсы и силы РЕГИОНА, который, если разозлить – может ОГРЫЗНУТЬСЯ.

Если же регионы огрызаться не умеют, все их зубы давно выбили – то какого хрена вообще с ними считаться? Все тогда правильно Путин делает: души, дави и сажай, стесняться нечего. Москва превыше всего, ваших доходов с торговли лесом нам тут не переукладку плитки не хватает.

Вот и посмотрим, кто тут прав. Ограничится ли дело фейковыми митингами. Пишут, правда, что Москва перебрасывает в Хабаровск подразделения московской Росгвардии. На всякий случай.