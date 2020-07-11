Мнение: Карательная психиатрия дотянулась до Павленского

11.07.2020, 11:54, Разное

Карательная психиатрия дотянулась до Павленского

Петр Павленский рассматривает письмо, полученное от французских властей «как прямую угрозу». В письме от имени следственного судьи Лазергеса Лоуренса идет речь о выполнении им обязательств в рамках судебного дела.

В его отношении открыто дело за «нарушение неприкосновенности личной жизни» и «распространение записей с содержанием слов и изображения сексуального характера без согласия человека». Речь идет о Бенжамене Гриво, который собирался баллотироваться в мэры Парижа. Павленский также подозревается в «отягчающих обстоятельствах» после драки 31 декабря 2019 года во время «вечеринки», организованной его другом, адвокатом Хуаном Бранко.

Теперь от Павленского, который изменил ход муниципальных выборов в Париже, требуют пройти психиатрическое лечение. «Прошу вас подтвердить выполнение вами обязательств по психиатрическому лечению, которое вам прописали в рамках судебного дела», — говорится в письме от имени следственного судьи, которое получил Павленский. В письме также говорится, что Павленский обязан предоставлять подтверждение того, что он проходит лечение каждые два месяца. Если же он не выполнит этого требования, его могут заключить под стражу.

Павленский возмущен тем, что в этом письме судьи утверждается, что у него есть психическое заболевание. Он считает, что тем самым ему навязывают принудительное психиатрическое лечение, и подчиняться этому он не собирается. Для него эта ситуация значит гораздо больше, чем простое процедурное требование, которому он бы просто не захотел следовать по собственной прихоти.

Павленский сравнивает эту ситуацию с судьбой жертв тоталитарных режимов, когда все, что не соответствовало идеологии, считалось признаком заболевания и требовало исправления, изоляции, очищения, выдворения или ликвидации. Он приводит в пример Германию 1930-х годов, Советский Союз и США 1851 года, где «рабам, которые пытались бежать, ставили психиатрический диагноз мании к бегству и отрезали пальцы».

Но, несмотря на сопротивление Павленского, принудительное лечение — психиатрическое или лечение от алкоголизма и наркомании — остается весьма распространенным в судебной системе Франции.

Адвокат Петра Павленского Ясин Бузру считает психиатрическое лечение бессмысленным и оскорбительным. Мой клиент отказывается подчиниться этому предписанию. В письме также говорится, что Павленский обязан предоставлять подтверждение того, что он проходит лечение каждые два месяца.

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