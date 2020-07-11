Нижегородские власти решили расселить жителей пострадавшего от взрыва газа дома

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11.07.2020, 11:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВсе жители дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа с последующим возгоранием, будут временно расселены, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе отметили, что власти города «приняли решение о временном расселении всех жильцов дома № 17 по ул. Краснодонцев», передает ТАСС.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова, в данный момент решается вопрос размещения граждан в гостиницах или муниципальном жилом фонде.

Отмечается также, что пострадавшее от взрыва здание обесточили и отключили от газа.

Кроме того, уточняется, что «пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась». Два человека были госпитализированы.

Напомним, в одной из квартир девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа с последующим возгоранием.

Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Сообщалось о четырех пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».



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