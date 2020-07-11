 

Политолог: Руководитель Коми сдал «управленческий тест» в борьбе с пандемией

11.07.2020, 11:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ республике Коми справляются с угрозой коронавируса благодаря оперативности региональных властей. Также важно, что ее лидер Владимир Уйба лично следит за ситуацией на местах – он посетил все районы Коми. Так, к слову, поступают далеко не все его коллеги. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, подводя итоги 100 дней пребывания Уйба на посту врио главы Коми.

«100 дней – это слишком короткий срок для серьезных достижений. Это только герои древнегреческого эпоса за считанные дни успевали разрубить все узлы и вычистить все конюшни. Но пока новая команда действует довольно разумно, – особенно в сфере борьбы с пандемией», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Если проследить за тем, как боролись с коронавирусом в Коми, станет очевидным, как четко реагировали власти на возникающие вызовы. Например, когда поступил сигнал о том, что у врачей не хватает средств индивидуальной защиты, проблему решили очень быстро. Когда стало известно, что обещанные выплаты не дошли до населения, правительство региона тут же отреагировало на происходящее», – напомнил Кирьян.

«Распространение коронавируса – ситуация нештатная и она хорошо показывает, кто на что способен. Пандемия стала для новой команды тестом на прочность. Второе, что я бы отметил, хоть это и не уникальная практика – поездки нового руководителя по районам. За эти сто дней Владимир Уйба посетил практически все муниципалитеты. Это делали и другие врио губернаторов, но все же не так интенсивно», – заметил эксперт.

«Разумеется, это не самая приятная история, когда ты приезжаешь к людям в глубинку, у которых накопилось немало проблем, – проблем застарелых, которые не поддаются решению с наскока. Но, по крайней мере, можно поговорить с людьми, обсудить, расставить приоритеты, какие проблемы снять в первую очередь, а какие – в среднесрочной перспективе. Заодно новый лидер составляет себе детальное представления о том, что творится у тебя в регионе», – поделился Кирьян.

«В остальном, ситуация выглядит штатно. У нового главы Коми нет проблем с федеральным центром. Наоборот, когда требовалось дополнительное финансирование, такие вопросы решались оперативно и регион деньги получал. Это говорит о том, что Владимир Уйба и его команда обладает достаточным административным опытом для решения текущих задач. Проблемы есть везде, и эффективность губернатора видна не в их полном отсутствии, а в том, как глава региона их решает», – заключил политолог.

Напомним, Владимир Уйба был назначен врио главы Коми в начале апреля указом президента Владимира Путина. На этом посту бывший замминистра здравоохранения РФ сменил подавшего в отставку Сергея Гапликова, который возглавлял регион с сентября 2015 года. В конце июля Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя республики. Досрочные выборы главы Коми намечены на 13 сентября.



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