 

Мнение: Как спасти древние мозаики собора Святой Софии?

11.07.2020, 11:52, Разное

Однажды осенью занесло меня в Стамбул. В гостинице, где я остановился, завтраки были организованы на крыше, откуда открывались вот такие вот виды.

Оказаться совсем рядом с собором Святой Софии, возведенном еще в VI веке нашей эры, и не побывать в этом древнем соборе позволить себе не мог.

И вот узнаю, что в Турции принято решение аннулировать решение Мустафы Кемаля Ататюрка 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Собор  снова будет переформатирован в мечеть…

Дело в том, что в 1453 году, после захвата Константинополя османами, собор Святой Софии стал мечетью… Мустафа Кемаль нашел компромисс. В 1934 году собор Святой Софии мечетью быть перестал, но и православным храмом в полном смысле не стал. Собор превратился в музей…

И   вот сейчас там снова возобновятся намазы  действующей мечети.  А в действующих мечетях не может быть изображений людей. И  это значит, что вот эти мозаики, открытые во время реставрационных работ, скорей всего, будут ликвидированы.

Честно говоря, не представляю, как можно спасти эти древние изображения…

Источник: Ирек Муртазин



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