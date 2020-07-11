В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

11.07.2020, 11:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6611 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 720 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6611 новых случаев коронавируса в 83 регионах», из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 678, Санкт-Петербурге – 296, Свердловской области – 280.

Также зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 8 тыс. 378 человек.

Всего в стране выявлено 720 тыс. 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 тыс. 205 летальных исходов, выздоровели 497 тыс. 446 человек.

Накануне, 10 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6635. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 24.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.