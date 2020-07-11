Мнение: Время закладывать мины, время разминировать мины

11.07.2020, 11:35, Разное

Что-то зацепила меня эта тема. Разозлился не на шутку. Не отпускает.

Наш президент, которого я уважаю, хотя и далеко не во всё с ним согласен, Владимир Владимирович, очень любит искать мины замедленного действия (и бомбы тоже) в истории СССР.

А почему бы не поискать и не разминировать то, что оставили твои ближайшие предшественники и минёры на посту президента?

Может сотрудничество с МВФ, ВТО и экономику которая основывается на зарубежных инвестициях разминировать? Может уничтожение умственного потенциала, которое началось с введением ЕГЭ, а теперь хотят ещё и добить дистанционным образованием, разминировать?

Может пора перестать журналистов назначать руководителями российской космической отрасли? Может пора увидеть Чубайса который на нано, сделал гипер? Может пора своих друзей, любителей гаджетов Apple и строчащих в ТАСС по 23 новости о себе любимом за 10 минут, что бы не забыли и разминировать всё это?

Может убийц сразу не назначать на должности губернаторов. А не только, после того как их арестовали за заказные убийства, вспоминать что «Фургал находился на учете МВД РФ с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом», как сказал Хинштейн?

Конечно проще всего применять к истории сослагательное наклонение. Владимир Владимирович, вы не забыли, что это именно вы делаете сейчас историю. И делать её надо так, что бы потом к ней не приходилось применять сослагательное наклонение.