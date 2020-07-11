В мире: Зачем Египет внедрил шпиона в правительство ФРГ

11.07.2020, 11:30, Новости дня

В структурах правительства Германии обнаружен иностранный шпион – и на этот раз обвинения выдвинуты вовсе не против России. Речь идет о работе египетских спецслужб на территории ФРГ. Причем, судя по всему, египтяне делают за немцев их же работу – именно поэтому дипломатического скандала, скорее всего, не будет.

Один из сотрудников Ведомства по печати и информации федерального правительства Германии, вероятно, на протяжении нескольких лет работал на службу разведки Египта. Это следует из доклада Федерального ведомства по охране конституции, представленного в четверг, 9 июля, министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером. Как говорится в докладе, в декабре 2019 года Федеральное ведомство уголовной полиции по заданию Федеральной прокуратуры применило к этому сотруднику «исполнительные меры». Расследование еще не завершено.

Представитель Ведомства по печати и информации (немецкая метисация пресс-службы и службы протокола), которое возглавляет официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщил агентству AFP, что оно (ведомство – ВЗГЛЯД) «не дает комментариев ни о текущих расследованиях, ни по вопросам персонала». В то же время газета Bild сообщает, что в шпионаже подозревают сотрудника службы работы с посетителями ведомства, занимающего должность среднего ранга. Какую именно информацию он сообщал иностранной спецслужбе, пока неясно, пишет Bild. По сведениям издания, подозреваемый имеет иностранные корни. Кроме того, сообщается, что египетская разведка вербовала на территории ФРГ выходцев из Египта для внедрения в среду «братьев-мусульман».

Также обращает на себя внимание, что подозреваемый работал фактически в пресс-службе правительства (в Германии названия ведомств иногда весьма заковыристы из-за особенностей языка), то есть мог иметь неограниченный доступ к секретной информации. Но в передаче каких-либо специфически немецких секретов Египту его не обвиняют.

Министр Зеехофер представил стандартный ежегодный отчет разведки и контрразведки – просто с сильным опозданием из-за пандемии коронавируса. Как правило, эти отчеты публикуются весной. Там много чего интересного, в том числе и множественные стандартные обвинения в адрес России. А вот обвинения в адрес Египта звучат впервые. Германская контрразведка обычно старается такие страны как Турция, Египет и Сирия публично не трогать, даже в тех случаях, когда их граждан (или их агентуру) берут с поличным.

Тому множество причин, многие из которых лежат вне сферы современной политики. Например, широко известно, что именно выходцы из Германии, бывшие нацисты и ученые гитлеровского периода фактически создавали в 1950-х годах в Египте и Сирии разведывательные структуры и ракетные войска. В те времена Египет и Сирия были одним единым государством – Объединенной арабской республикой, которая активно приглашала к себе немцев на почве общей неприязни к Израилю. Это болезненно воспринимается в современной Германии, которая старается не расчесывать без нужды все, что связано с нацистским прошлым и судьбами отдельно взятых деятелей того исторического периода.

Обращает на себя внимание, что и сейчас египтяне, согласно докладу Зеехофера, не вели разведывательную деятельность непосредственно против ФРГ. Они ловили на территории Германии собственных врагов – членов секты-партии «братья-мусульмане», запрещенной террористической организации, главного дестабилизирующего фактора в Египте.

Конечно, неприятно, когда кто-то на твоей территории занят нелегальной разведывательной деятельностью, но в данном случае ущерба интересам собственно Берлина нанесено не было. Есть основания предполагать, что, если бы египтяне работали именно против Германии, эта информация в формально-отчетном докладе Зеехофера обнародована не была бы.

Во всех арабских странах, у которых есть специальные службы, они называются «мухабарат». Как правило, в условном Арабистане нет разделения на внешнюю разведку и ведомство внутренней безопасности. Эта ситуация исторически сложилась из-за того, что разведывательные службы с момента своего образования и воспитания в 1950-х годах выполняли в основном охранительные функции и комплектовались армейскими офицерами, как главными «двигателями прогресса».

В Египте это особенно показательно, поскольку через «Джихаз аль-мухабарат аль-амма», Службу общей разведки прошли практически все президенты Египта (кроме Мурси, который был как раз из «братьев»), подавляющее большинство премьер-министров, глав МИДа и МО.

Роль Мухабарата в политической жизни Египта настолько велика, что ее можно считать и кузницей кадров, и чем-то вроде обязательной ступени для восхождения по карьерной лестнице. Соответственно, огромны и ее функции, как и те сферы жизни, в которые Мухабарат проникает или уже проник.

Для египтян нынешние немецкие обвинения весьма болезненны. Дело даже не в том, что кого-то поймали и разоблачили. Президент Абдул Фаттах ас-Сисси очень обеспокоен имиджем Египта в мире и своей семьи конкретно. Амбициозная перестройка Египта, всех отраслей жизни, от судебной системы и регулирования рождаемости до гигантских программ строительства бесплатного жилья, нуждается в соответствующем пиаре. Как следствие, президент ас-Сисси и его окружение крайне негативно относятся к публикациям в западной прессе, которые бросают тень на Египет и на него лично. Раздражает его деятельность в интернете разного рода беженцев и эмигрантов.

Эта сторона внешнеполитического информационного обеспечения настолько для него важна, что до конца прошлого года за противодействие этого всему отвечал в Мухабарате его сын – бригадный генерал Махмуд ас-Сисси. С задачей он не справился, да и сам попал под критику западных СМИ и эмиграции, в результате чего в конце прошлого года был отстранен от работы в Мухабарате и, предположительно, будет отправлен в Москву на должность военного атташе посольства Египта. Он уже должен был приступить к своим обязанностям, но пандемия помешала.

Нынешний руководитель Службы общей разведки Египта, генерал Камаль Аббас для этой должности вполне традиционная фигура. Он классический военный, принимал участие в боевых действиях, командовал различными подразделениями. На должности он с 2018 года и уже успел развить бурную деятельность. Он летал в Дамаск, в Ливии встречался с маршалом Хафтаром, участвовал в Каире в переговорах с Сергеем Шойгу. Египет сейчас практически в кольце фронтов, из которых внутренний (те самые «братья-мусульмане») – один из важнейших. Ситуация в некоторых районах пустыни на Синае нестабильная, да и проникновения «братьев» в структуры власти – то же большая угроза стабильности.

В таком контексте охота за «братьями» по всему миру стала для Мухабарата одним из основных направлений работы. В египетской разведке разумно исходят из того, что террористические акты лучше предотвращать на стадии их организации, а не разбирать затем завалы. Именно потому внедрение в эмигрантские структуры «братьев» в Европе считается очень продуктивным методом.

По большую счету, можно было бы и полюбовно договориться с теми же немцами о проведении совместных операций, раз уж у «братьев» в Берлине гнездо. В конце концов, «братья-мусульмане» официально признаны террористической организацией, и немцы могли бы и сами за ними присматривать, а не теперь обвинять египтян в незаконной деятельности на территории ФРГ. Но египтяне, похоже, не стали обращаться в Берлин официально, и немцы обиделись.

Взаимное недоверии также имеет исторические и эмоциональные корни. С тех пор как ФРГ начала платить и каяться Израилю за Холокост, арабы посчитали это «поддержкой сионистов» со всеми вытекающими из этого последствиями.

Кроме того, немцам сложно забыть активную вербовку арабами в 1970-х годах граждан обеих Германий из числа крайних леваков («Черный сентябрь», «Революционные ячейки», «Фракция Красной Армии»). Один только угон самолета Air France в Уганду в 1976 году чего стоил. Из всех террористов-угонщиков только двое были арабами-палестинцами, а остальные немцы. С тех пор спецслужбы ФРГ крайне неприязненно относятся к вербовочной активности арабов на немецкой территории и среди немецких граждан, хотя, казалось, времена террористов-леваков давно прошли. Но память осталась.

Скорее всего, факт вербовки египтянами работника пресс-службы германского правительства для внедрения в среду «братьев-мусульман» останется, что называется, легким недоразумением. Это не должно привести к каким-то радикальным изменениям в немецко-египетских отношениях.

Другое дело, что Берлин все более очевидно превращается в проходной двор. Вместо того, чтобы постоянно кивать на Москву, германской контрразведке было бы неплохо заняться множеством деструктивных и чисто террористических организаций типа «братьев-мусульман», которые чувствуют себя в Германии как у себя дома. А если этого не делать, то, действительно, кто-то займется этой работой на германской территории самостоятельно. Свято место пусто не бывает.

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