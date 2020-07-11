Правительство внесло в Госдуму законопроект о разглашении врачебной тайны

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11.07.2020, 11:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПравительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить Минздрав полномочиями по утверждению порядка дачи гражданином или его законным представителем письменного согласия на предоставление сведений, составляющих врачебную тайну.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в России», передает ТАСС.

Проект подготовлен для реализации постановления Конституционного суда от 13 января, в котором отмечается, что медицинские организации обязаны предоставлять родственникам умершего пациента документы о ходе лечения и причинах смерти, а законодательной власти необходимо урегулировать вопрос предоставления такой информации в нормативных актах.

Предлагается установить, что сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников, если житель или его законный представитель не запретил предоставлять им эти сведения.

Для этого пациент при жизни должен оформить письменное согласие на разглашение врачебной тайны его родственникам или определенному кругу лиц.

Законопроектом предлагается наделить Минздрав полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны.

Также предлагается предоставить супругам, близким родственникам и другим членам семьи либо иным лицам, указанным в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, получать сведения о состоянии здоровья пациента, ознакомляться с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы и выписки из них, в том числе в форме электронных документов.

Ранее предлагалось дать силовикам доступ к базе противопоказаний граждан к владению оружием.



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