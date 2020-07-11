Татьяна Брухунова вызвала споры из-за своей генетической особенности

11.07.2020, 11:30, Разное

Татьяна Брухунова вызвала спор в своем аккаунте Instagram. Основанием стала критика генетической особенности, которая имеется у молодой жены Евгения Петросяна.

Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам новое фото, где хорошо видны ямочки на ее щеках. Она сфотографировалась на лавочке, выбрав для прогулки футболку серого цвета, джинсы и пиджак в клетку. Образ решила дополнить солнцезащитными очками и дамской сумочкой.

Многие подписчики посчитали ее особенность «очаровательной», а супругу Евгения Петросяна очень стильной. Но нашлись фолловеры, которые написали, что ямочки на лице – это генетический дефект в строении мышц. Татьяна Брухунова соглашается с их мнением, но все также уверенна, что они украшают женщину.