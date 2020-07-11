 

СК Ингушетии отказался возбуждать уголовное дело против руководства клиники «Айболит»

11.07.2020, 11:25, Разное

…где провели «женское обрезание» 9-летней девочке.

Назрановский межрайонный следственный отдел отказался возбуждать уголовное дело в отношении руководства клиники «Айболит», где провели операцию по «женскому обрезанию» девятилетней девочке. Об этом сообщает «Кавказ.реалии» со ссылкой на правозащитников из проекта «Гражданская инициатива».

Свой отказ они мотивировали «отсутствием события преступления». Правозащитники уверены, что силовики должным образом не провели проверку медучреждения после того, как стало известно о проведении операции. Так, например, следователи изучили деятельность клиники только за 2020 год, тогда как история с девятилетней девочкой произошла за год до этого.

В июне 2019 года мать ребенка пожаловалась в СК Чечни. Она рассказала, что когда ее дочь гостила у отца в Ингушетии, мачеха отвела девочку в клинику, где ей сделали операцию по удалению части половых органов. Девочке объяснили, что если этого не сделать, то она умрет. В самой клинике «Айболит» информацию о калечащих операциях назвали «бредом».

Одно уголовное дело все же было возбуждено: обвиняемой проходит гинеколог Изаня Нальгиева, ей вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью. Однако правозащитники настаивают, что к ответственности необходимо привлечь ее начальников. В ситуации пообещал разобраться уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев.

Источник: Новая газета



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