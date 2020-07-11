Профессор Алла Погожева рассказала, какие продукты могут привести к преждевременному старению

11.07.2020, 11:19, Разное

Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла Погожева назвала продукты, употребление которых может повлечь преждевременное старение. Профессор рекомендует ограничить в рационе соль, сахар, белый хлеб, насыщенные жиры.

Для сохранения молодости и профилактики развития возраст-ассоциированных болезней, а именно сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, необходимо свести к минимуму употребление насыщенных жиров. Они содержатся в красном мясе, поэтому Алла Погожева рекомендует употреблять только постные сорта, и не более 2-3 раз в неделю. Специалист советует отказаться от жарки мяса и рыбы, поскольку происходит окисление жира и превращение его в канцерогены. Также лучше ограничить количество молочного жира до 1,5% в кефире и молоке, 5% – в твороге, 10% – в сметане. Нездоровое питание наиболее часто вызывает избыточный вес и гипертонию. Чтобы этого избежать следует отказаться от продуктов, содержащих много соли, а именно колбас, бекона, сосисок и консервов. Избыток соли вызывает отеки. Ускоряет процесс старения и чрезмерное количество сахара, присутствующее в кондитерских изделиях, молочных десертах, газированных напитках.

По словам профессора, увлечение белым хлебом и другой выпечкой может привести к появлению сахарного диабета, что не прибавит молодости организму. Поэтому специалист советует употреблять ржаной, отрубной и цельнозерновой хлеб.