Эксперт Елена Рославцева объяснила, каким должно быть правильное питание

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11.07.2020, 11:19, Разное

Врач-диетолог Елена Рославцева объяснила, каким именно должно быть правильное питание, чтобы оно приносило пользу для организма. Эксперт отметила, что отказ от определенных продуктов может не всегда иметь положительные последствия.
В интервью изданию “Аргументы и факты” специалист акцентировала внимание на том, что правильный рацион для одних людей может совсем не подходить другим. То, что считается правильным для детей, является неправильным для людей преклонного возраста. Эти отличия также могут касаться здоровых людей и тех, кто страдает от каких-либо заболеваний.

Здоровым людям рекомендуется сбалансированное правильное питание. Не обязательно избегать потребления продуктов с глютеном и другими “не диетическими” веществами. Рославцева объяснила, что отказываться от мяса не должны дети, беременные и женщины детородного возраста, поскольку их организм более всех нуждается в белке, магнии, цинке, аминокислотах и витаминах группы В.

Врач приветствует ограничение или исключение из рациона сахара. Это благотворно отражается на состоянии здоровья взрослой категории населения, имеющей лишний вес или метаболический синдром, однако детям раннего возраста допустимо потреблять немного рафинированного продукта.



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