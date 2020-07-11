 

Диетолог Алексей Ковальков назвал самый опасный для женщин тип ожирения

11.07.2020, 11:19, Разное

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал тип ожирения, являющийся самым опасным для женщин. Речь идёт об отложениях жировой ткани на животе по мужскому типу.
Согласно статистике, за последние 30 лет количество пациентов с ожирением увеличилось в 2,5 раза. У каждого четвертого человека есть избыточный вес. Самым распространенным и опасным для организма типом ожирения считается абдоминальный или верхний, висцеральный, при котором накопления жира сосредотачиваются в зоне живота.

По словам эксперта, у женщин, имеющих фигуру типа “яблоко”, может наблюдаться дефицит гормонов. В результате возрастных изменений гормонального статуса происходит истощение инсулина, гормонов поджелудочной железы, женских половых гормонов. В постклимактерический период у многих женщин увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Нехватка эстрогена нередко становится причиной появления лишнего веса. В группе риска могут оказаться не только женщины после наступления климакса, но и те, у кого был избыточный вес до родов, а также дамы с нарушениями работы щитовидной железы, поликистозом яичников. Если у представительницы слабого пола появились отложения в области живота – это очень опасно, поскольку жировая ткань может превратиться в большую эндокринную опухоль, вырабатывающую множество гормонов, заключил специалист.



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