Мнение: Хабаровск. Протест

11.07.2020, 11:18, Разное

В Хабаровске массовые и несанкционированные протесты, поводом которых стал арест Фургала. Трудно сказать, насколько любят хабаровчане своего губернатора, но то, что они очевидно ненавидят тех, кто дал команду его арестовать – с этим трудно спорить.

Теоретически у режима есть два возможных ответа. Отреагировать: естественно, в привычном стиле – с вводом Росгвардии, арестами и тому подобное – либо подождать, пока протест "выгорит", так как он очевидно неорганизован, у него нет лидеров, целей и внятных лозунгов. А потом – все тот же террор. Ничего другого предложить людям отечественные фашисты все равно не в состоянии.

Пока нет оснований предполагать, что хабаровские протесты будут иметь на выходе какой-то результат. Это просто акт отчаяния людей, которым ясно дали понять, что их мнение никого не интересует, что лагерная администрация делает в пределах колючей проволоки вокруг огромного концлагеря что сочтет нужным. Однако возможно, что стихийная самоорганизация выплеснет и лидеров, и цели. Тогда у Кремля не останется ничего иного, как реагировать уже по-настоящему. Народ для кремлевских – это смертельный враг, а с врагом, как известно, не церемонятся.