 

Haval показал изображения салона нового Haval H6

11.07.2020, 11:17, Новости дня

Обновленный кроссовер Haval H6 официально представят публике в Чэнду 24 июля.

Пользователи уже могут рассмотреть внешний вид салона паркетника. Вместе с тем производитель ранее уже демонстрировал модернизированный кузов, тогда как интерьер салона Haval H6 оставался засекреченным. Более того, теперь кроссовер Haval H6 имеет проекционный экран, приборную панель, улучшенный мультимедийный комплекс на 12,3 дюйма.

Кроме того, дизайнеры предусмотрели новый руль, качественную кожу для кресел. Также следует отметить, что под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель с турбиной на 169 л.с. мощности. Модель приводится в движение 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроссовер Haval H6 появится в РФ уже в следующем году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / В МВД Украины рассказали, куда направят 2,7 млрд грн, выделенные Кабмином

12.06 / “Реалу” понадобился футболист “Челси” Канте

03.07 / Герус поддержал правки Жупанина в закон, которые возобновят импорт электроэнергии из РФ – Волынец

30.05 / Европа снимает ограничения и ищет виновных в эпидемии

17.06 / У здоровых людей были обнаружены признаки депрессии

24.05 / В продаже появилась уникальная версия Ferrari F40 с пробегом 311 км

30.06 / Каждый голос важен: Владимир Путин обратился к россиянам

30.06 / VOAэкспресс 29 июня 2020

08.06 / Из России в ОРЛО въехала колонна военных грузовиков – отчет ОБСЕ

02.07 / Пожар в одесском отеле “Токио Стар”. Прокуратура передала дело в суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска