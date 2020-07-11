Haval показал изображения салона нового Haval H6

11.07.2020, 11:17, Новости дня

Обновленный кроссовер Haval H6 официально представят публике в Чэнду 24 июля.

Пользователи уже могут рассмотреть внешний вид салона паркетника. Вместе с тем производитель ранее уже демонстрировал модернизированный кузов, тогда как интерьер салона Haval H6 оставался засекреченным. Более того, теперь кроссовер Haval H6 имеет проекционный экран, приборную панель, улучшенный мультимедийный комплекс на 12,3 дюйма.

Кроме того, дизайнеры предусмотрели новый руль, качественную кожу для кресел. Также следует отметить, что под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель с турбиной на 169 л.с. мощности. Модель приводится в движение 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроссовер Haval H6 появится в РФ уже в следующем году.