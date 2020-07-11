 

Доктор рассказал о полезных особенностях натурального кофе

11.07.2020, 11:17, Разное

Александр Мясников напомнил правила употребления кофе и о его целебных особенностях. Но эксперт напоминает, что напиток может и негативно повлиять на организм в случае чрезмерного употребления.
На странице в Instagram Александр Мясников опубликовал собственные выводы относительно кофе, но это касается только натурального продукта. Он считает, что напиток приносит пользу при болезнях печени, предотвращая перерождение гепатита в цирроз, а с него в онкологический процесс.

Доктор отмечает, что людям с болезнями печени можно каждый день пить от 3 до 5 чашек кофе. Также он напомнил, что люди, которые имеют повышенное давление и пьют этот напиток не впервые, он не будет приносить вред и давление выше подниматься не станет. Специалист ссылался на исследования, где сообщается о том, что кофе нужно пить даже с целью профилактики аритмии, инфарктов.



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