 

В Dell анонсировали XPS 15 в «морозном» цвете

11.07.2020, 11:17, Разное

Компания Dell готовит к выходу на рынок популярный ноутбук в новом оформлении. Производитель анонсировал XPS 15 белого «морозного» цвета.
В новой модели корпус выполнен в белоснежном цвете, который дизайнеры корпорации называют Frost. При этом в дополнение к устройству идет арктический белый тканый стеклянный упор для рук. Он не только добавляет ноутбуку шарма, но и защищает панели устройства от пятен и жира.

Работает гаджет на десятой версии процессора Intel Core i9-10885H, дополненной картой GeForce GTX 1650 Ti от NVIDIA. Экран Dell XPS 15 отличается соотношением сторон в 16:10 и поддержкой формата HDR400.

При этом в морозном цвете Frost девайс можно будет купить только с чипом Core i7 и не менее, чем 16-гигабайтным модулем оперативной памяти. Модели с корпусами черного и серебристого цветов будут продаваться и далее, новая вариация только расширить линейку XPS 15.

Стоит отметить, что редизайн-гаджет обойдется покупателям на 50 долларов дороже обычной модели. Когда ноутбук появится на полках магазинов, пока не известно.



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