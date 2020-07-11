Новые дзенфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro унаследуют фишку Zenfone 6

11.07.2020, 11:17, Разное

Компания Asus готовит к выходу на рынок два новых смартфона, как сообщают инсайдеры, устройствам Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro предстоит унаследовать главную фишку предыдущего аппарата Asus Zenfone 6. Поворотная камера в телефоне прошлого года сделала его не похожим на аналогичные девайсы конкурентов.

По мнению руководства тайваньской компании, эксперимент с поворачивающимся модулем камер был успешным. Это и стало основанием для дальнейшего производства таких объективов. Главную фишку предыдущего Zenfone реализуют в седьмом поколении смартфонов, включая Pro-версию.

При этом, как пишут техноблогеры, увеличит Asus и число датчиков, вместо пары объективов в Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro их будет как минимум три. Вероятнее всего, аппарат получит телеобъектив и широкоугольный сенсор.

Остальные характеристики позволят смартфону соответствовать самым актуальным трендам в мобильных технологиях. Так, в Zenfone 7 установят процессор Snapdragon 865/865+, это будет один из первых аппаратов на данной системе. Модуль оперативной памяти будет достигать 16 гигабайт, что повысит многозадачность устройства.

В OLED-дисплей производитель интегрирует дактилоскоп, кроме того, устройство сможет работать в сетях пятого поколения. Анонс новинок от Asus пока официально не состоялся, так же нет данных и о дате начала продаж.